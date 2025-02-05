إيمان العاصي أحسن ممثلة في مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ73

كتب:أحمد عبدالرحمن

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ73، الفنانة إيمان العاصي، كأحسن ممثلة عن دورها في مسلسل «برغم القانون» الذي عرض في عام 2024.

وجاءت الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة كالتالى «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهرى، و«رحلة 404» للمخرج هانى خليفة السيد، و«الهوى سلطان» للمخرجة هبة يسرى، و«رفعت عينى إلى السماء» للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، و«الفستان الأبيض» للمخرجة جيلان عوف، وفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.

تشكّلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج طارق العريان، وبعضوية كل من الفنانين عمرو يوسف، ودينا فؤاد، وهبة عبدالغنى، والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير أيمن أبوالمكارم، والمونتيرة رانيا المنتصر بالله، والموسيقار شادى مؤنس، والناقدة الفنية ناهد صلاح.