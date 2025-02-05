جمال عبد الرحيم: أكثر من 6000 صحفي شاركوا في الانتخابات.. والإقبال تاريخي

أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن أكثر من 6000 صحفي من أعضاء الجمعية العمومية أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي جرت اليوم الجمعة 2 مايو 2025، من أصل نحو 10 آلاف عضو يحق لهم التصويت.

وقال عبد الرحيم في كلمته عقب انتهاء عملية الفرز: “نسبة المشاركة تجاوزت 60%، وهي نسبة غير مسبوقة تؤكد وعي الجمعية العمومية بأهمية المرحلة ودورهم في اختيار من يمثلهم داخل مجلس النقابة”.

وأضاف، أن الإقبال الكثيف منذ الصباح وحتى غلق باب التصويت يعكس حرص الزملاء على ممارسة حقهم النقابي والمساهمة في رسم مستقبل المهنة، كما أن الأجواء الإيجابية التي سادت العملية الانتخابية كانت دافعا حقيقيا لهذا الحضور اللافت.

وثمن عبد الرحيم الدور الذي لعبه القضاة المشرفون على الانتخابات، وكل الجهات التنظيمية التي ساهمت في خروج العملية بشكل ديمقراطي ومشرف يليق بنقابة بحجم وتاريخ الصحفيين.