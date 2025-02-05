رسميا.. خالد البلشي نقيبا للصحفيين بـ3346 صوتا

رسميا.. خالد البلشي نقيبا للصحفيين بـ3346 صوتا

رسميا.. خالد البلشي نقيبا للصحفيين بـ3346 صوتا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عن فوز خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين لدورة ثانية.

وأوضحت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أن عدد الحضور بلغ 6051 من إجمالي 10232 عضواً، بنسبة مشاركة وصلت إلى 59.1%.

وجاءت نتائج فرز الأصوات على النحو التالي:

خالد البلشي: 3346 صوتاً (بنسبة 55%)
عبد المحسن سلامة: 2562 صوتاً
السيد الإسكندراني: 44 صوتاً
محمد بدوي: 5 أصوات
نهى راشد: 5 أصوات
محمد مغربي: صوتان
طلعت هاشم: صفر أصوات

وبذلك، حسم خالد البلشي المقعد لصالحه لفترة جديدة على رأس نقابة الصحفيين.

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