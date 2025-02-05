افتتاح دورة مهرجان أسوان الدولي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في مصر

افتتاح دورة مهرجان أسوان الدولي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في مصر

افتتاح دورة مهرجان أسوان الدولي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في مصر

افتتحت دورة أسوان الدولي لأفلام المرأة بعنوان «الست» - دورة كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور 50 سنة على رحيلها.

وحضر الافتتاح سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا أيخهوريست، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، وكوكبة من النجوم على رأسهم الفنانة لبلبة وكندة علوش وأحمد وفيق وداليا البحيري والإعلامية بوسي شلبي والمخرج خالد يوسف، والمجلس القومي للمرأة.

مدة المهرجان

تستمر دورة أسوان الدولي لأفلام المرأة من اليوم الجمعة 2 مايو حتى الثلاثاء 6 مايو بحضور كوكبة من كبار النجوم والفنانين المصريين والعرب في جزيرة إيزيس في محافظة أسوان أقصى جنوب مصر.

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