كنده علوش: فخورة بتكريمي من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كتب: بسمة شطا

وصلت منذ قليل الفنانة كندة علوش إلى السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أسوان في دورته التاسعة، والمقرر أن يتم تكريمها خلاله.

وأعربت الفنانة كندة علوش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه شرف كبير وفخر لها، لا سيما أنّها تعتبر مصر بلدها الثاني، وأن تكريمها من مهرجان مصري هو بمثابة تكريم من وطنها.

وتابعت كندة علوش قائلة إنها سعيدة أيضًا بأن يتم تكريمها في دورة تُكرَّم فيها الفنانة الكبيرة لبلبة، وتحمل اسم السيدة أم كلثوم، التي تُعد رمزًا كبيرًا للوطن العربي بأسره.