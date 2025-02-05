داليا البحيري: إطلاق اسم كوكب الشرق على الدورة التاسعة من مهرجان أسوان دليل على قوة المرأة

كتبت: أميرة عزالدين

قدّمت الفنانة داليا البحيري كلمتها خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة.

وأوضحت داليا، في كلمتها، أن المهرجان يحتفي بقوة ومكانة المرأة في العالم، وقد انطلق من أسوان، تلك المدينة التي تغذيها المياه باعتبارها شريان الحياة، وهو ما تمثله المرأة في خلق مستقبل أكثر إشراقًا.

وأضافت أن اختيار اسم «الست» للدورة الحالية، والذي يحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، هو خير دليل على إسهامات المرأة المصرية في جميع المجالات، ويعكس الاحتفاء بنجاحات المرأة التي، حينما تفكر، تُحدث أشياء رائعة، قائلة: «دعونا نخلق مجتمعًا أكثر جمالًا وعدالة».

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تستمر حتى يوم 7 مايو الجاري.