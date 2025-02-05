داليا البحيري: استوحيت إطلالتي في مهرجان أسوان من التراث النوبي

كتب: بسمة شطا

ظهرت الفنانة داليا البحيري على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته التاسعة بإطلالة مميزة لفتت الأنظار.

وعن الإطلاله، قالت الفنانة داليا البحيري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأنها خططت للظهور على الريد كاربت بإطلالة تتناسب مع مدينة أسوان، ولذلك صمم لها مصمم الأزياء محمد سامي هذه الإطلالة التي استوحت من التراث النوبي.

وتابعت البحيري حديثها قائلة: «بحب مدينة أسوان جدا وليها مكانه في قلبي ودايما بحب اجي وبحب المهرجان ومن أول لحظة بوصل بفضل أصور كل حته فيها».

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان أسوان في دورته التاسعة، يشهد تكريم كل من الفنانة كنده علوش والفنانة لبلبة.