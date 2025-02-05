داليا البحيري: استوحيت إطلالتي في مهرجان أسوان من التراث النوبي

داليا البحيري: استوحيت إطلالتي في مهرجان أسوان من التراث النوبي

داليا البحيري: استوحيت إطلالتي في مهرجان أسوان من التراث النوبي

كتب: بسمة شطا

ظهرت الفنانة داليا البحيري على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته التاسعة بإطلالة مميزة لفتت الأنظار.

وعن الإطلاله، قالت الفنانة داليا البحيري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأنها خططت للظهور على الريد كاربت بإطلالة تتناسب مع مدينة أسوان، ولذلك صمم لها مصمم الأزياء محمد سامي هذه الإطلالة التي استوحت من التراث النوبي.

وتابعت البحيري حديثها قائلة: «بحب مدينة أسوان جدا وليها مكانه في قلبي ودايما بحب اجي وبحب المهرجان ومن أول لحظة بوصل بفضل أصور كل حته فيها».

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان أسوان في دورته التاسعة، يشهد تكريم كل من الفنانة كنده علوش والفنانة لبلبة.

مهرجان أسوان

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا