أخطاء شائعة عند استخدام سماعات الأذن تهدد حاسة السمع

في ظل الانتشار الواسع لسماعات الرأس والأذن واعتبارها رفيقًا دائمًا في مختلف جوانب الحياة اليومية، دقّت الدكتورة سفيتلانا نوزنيتسكايا، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، ناقوس الخطر محذرة من التداعيات الصحية الخطيرة للاستخدام غير المسؤول والخاطئ لهذه الأجهزة على حاسة السمع وصحة الأذن بشكل عام.

المخاطر الكامنة في استخدام سماعات الأذن

وفي تصريحات خاصة أدلت بها لموقع «Gazeta.Ru»، ونقلها موقع «روسيا اليوم»، سلَّطت الدكتورة «نوزنيتسكايا» الضوء على المخاطر الكامنة في استخدام سماعات الأذن في ظروف معينة غالبًا ما يتم الاستهانة بها، مؤكدة أن أخطر الأوقات التي يُنصح فيها بتجنب استخدام السماعات تشمل ممارسة التمارين الرياضية، والسباحة، والاستحمام.

وأوضحت الطبيبة أن الأبحاث العالمية كشفت عن نتائج مقلقة تشير إلى أن استخدام سماعات الرأس يزيد من تركيز البكتيريا داخل قناة الأذن بنحو 11 ضعفًا، مشيرة إلى أن الأذن البشرية تحتوي بشكل طبيعي على بكتيريا لا تثير القلق في معظم الحالات، إلا أن زيادة نمو هذه البكتيريا أو دخول أنواع جديدة منها إلى الأذن، كما يحدث عند تبادل السماعات مع الآخرين، يمكن أن يؤدي إلى تطور التهابات مؤلمة داخل الأذن.

إتلاف جلد القناة السمعية الخارجية للأذن

كما لفتت «نوزنيتسكايا» الانتباه إلى حساسية جلد القناة السمعية الخارجية، موضحة أن الاستخدام المتكرر أو المطول لسماعات الأذن قد يتسبب بمرور الوقت في إتلاف سلامة هذا الجلد الرقيق، ما يجعله عرضة للالتهابات الخارجية المؤلمة.

وفي سياق متصل، أشارت الأخصائية إلى خاصية سماعات الرأس والأذن في امتصاص الحرارة والرطوبة، الأمر الذي يخلق بيئة مثالية لازدهار ونمو مختلف أنواع البكتيريا والفطريات، محذرة من أن هذه البيئة الرطبة والدافئة قد تساهم بشكل كبير في انتقال هذه الكائنات الدقيقة إلى داخل الأذن، ما يزيد من خطر الإصابة بعدوى خطيرة قد تتطلب تدخلًا طبيًا.

ولتجنب هذه المخاطر والحفاظ على صحة الأذن وسلامة السمع، قدمت «نوزنيتسكايا» مجموعة من النصائح الهامة لمستخدمي سماعات الأذن بشكل متكرر، أبرزها ضرورة الالتزام بتنظيف وتعقيم السماعات باستخدام الكحول الطبي مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، مع التأكيد على أهمية التنظيف الدوري للتخلص من شمع الأذن المتراكم عليها، والذي يمكن أن يعيق عمل السماعات ويزيد من خطر نمو البكتيريا.