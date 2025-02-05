أخطاء شائعة عند استخدام سماعات الأذن تهدد حاسة السمع

أخطاء شائعة عند استخدام سماعات الأذن تهدد حاسة السمع

أخطاء شائعة عند استخدام سماعات الأذن تهدد حاسة السمع

في ظل الانتشار الواسع لسماعات الرأس والأذن واعتبارها رفيقًا دائمًا في مختلف جوانب الحياة اليومية، دقّت الدكتورة سفيتلانا نوزنيتسكايا، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، ناقوس الخطر محذرة من التداعيات الصحية الخطيرة للاستخدام غير المسؤول والخاطئ لهذه الأجهزة على حاسة السمع وصحة الأذن بشكل عام.

المخاطر الكامنة في استخدام سماعات الأذن

وفي تصريحات خاصة أدلت بها لموقع «Gazeta.Ru»، ونقلها موقع «روسيا اليوم»، سلَّطت الدكتورة «نوزنيتسكايا» الضوء على المخاطر الكامنة في استخدام سماعات الأذن في ظروف معينة غالبًا ما يتم الاستهانة بها، مؤكدة أن أخطر الأوقات التي يُنصح فيها بتجنب استخدام السماعات تشمل ممارسة التمارين الرياضية، والسباحة، والاستحمام.

سماعات الأذن

وأوضحت الطبيبة أن الأبحاث العالمية كشفت عن نتائج مقلقة تشير إلى أن استخدام سماعات الرأس يزيد من تركيز البكتيريا داخل قناة الأذن بنحو 11 ضعفًا، مشيرة إلى أن الأذن البشرية تحتوي بشكل طبيعي على بكتيريا لا تثير القلق في معظم الحالات، إلا أن زيادة نمو هذه البكتيريا أو دخول أنواع جديدة منها إلى الأذن، كما يحدث عند تبادل السماعات مع الآخرين، يمكن أن يؤدي إلى تطور التهابات مؤلمة داخل الأذن.

إتلاف جلد القناة السمعية الخارجية للأذن

كما لفتت «نوزنيتسكايا» الانتباه إلى حساسية جلد القناة السمعية الخارجية، موضحة أن الاستخدام المتكرر أو المطول لسماعات الأذن قد يتسبب بمرور الوقت في إتلاف سلامة هذا الجلد الرقيق، ما يجعله عرضة للالتهابات الخارجية المؤلمة.

سماعات الأذن

وفي سياق متصل، أشارت الأخصائية إلى خاصية سماعات الرأس والأذن في امتصاص الحرارة والرطوبة، الأمر الذي يخلق بيئة مثالية لازدهار ونمو مختلف أنواع البكتيريا والفطريات، محذرة من أن هذه البيئة الرطبة والدافئة قد تساهم بشكل كبير في انتقال هذه الكائنات الدقيقة إلى داخل الأذن، ما يزيد من خطر الإصابة بعدوى خطيرة قد تتطلب تدخلًا طبيًا.

ولتجنب هذه المخاطر والحفاظ على صحة الأذن وسلامة السمع، قدمت «نوزنيتسكايا» مجموعة من النصائح الهامة لمستخدمي سماعات الأذن بشكل متكرر، أبرزها ضرورة الالتزام بتنظيف وتعقيم السماعات باستخدام الكحول الطبي مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، مع التأكيد على أهمية التنظيف الدوري للتخلص من شمع الأذن المتراكم عليها، والذي يمكن أن يعيق عمل السماعات ويزيد من خطر نمو البكتيريا.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا