لفتة إنسانية.. محافظ أسيوط وكيلا لعروس من دار أيتام

كتب: محمد رفعت

شارك اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في عقد قران إحدى فتيات دار الصفا لرعاية الأيتام، حيث تولى دور وكيل العروس، في خطوة تعبّر عن دعمه الكامل لأبناء دور الرعاية وحرصه على إدخال الفرحة إلى قلوبهم، وقد أُقيم الحفل في نادي الشرطة بأسيوط، وسط حضور كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة، الذين حرصوا على مشاركة العروس فرحتها في هذا اليوم المميز.

المحافظ يشارك العروس فرحتها

وخلال الحفل، أعرب المحافظ عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم، مشددًا على أهمية دعمهم في مختلف مراحل حياتهم، بما في ذلك المناسبات السعيدة مثل الزواج، لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.

روح المسؤولية الاجتماعية

وقد لاقت هذه اللفتة الإنسانية إشادة واسعة من الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس روح المسؤولية الاجتماعية وتعزز قيم التكافل والدعم. كما أكد محافظ أسيوط أن المحافظة ستواصل تقديم الدعم والرعاية لأبناء دور الأيتام، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم أو عبر مشاركتهم في مختلف الفعاليات والاحتفالات.

وتُعد هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى به في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لهم تضمن حياة مستقرة وسعيدة.