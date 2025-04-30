محافظ أسيوط: غلق 3 طرق رئيسية بسبب انخفاض مستوى الرؤية

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إنّ المحافظة تشهد حالة من الاستنفار الكامل لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ التي تضرب عددًا من محافظات شمال وجنوب الصعيد، لافتًا إلى أنّ المحافظة تابعت عن كثب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 300 متر، مع تجاوز سرعة الرياح حاجز الـ50 كم/س، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المواطنين.

إغلاق 3 طرق صحراوية رئيسية

وأضاف «أبو النصر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم إغلاق ثلاثة طرق صحراوية رئيسية، وهي طريق «أسيوط الغربي – الفرافرة الوادي»، وطريق «منفلوط الصحراوي الغربي – الداخلة الوادي»، بالإضافة إلى طريق «صينية الصحراوي الغربي – الخارجة الوادي»، حفاظًا على سلامة المسافرين وتجنبًا لأي حوادث مرورية في ظل انعدام الرؤية.

وتابع محافظ أسيوط، أنّ المحافظة دفعت بجميع المعدات والطواقم الفنية إلى المحاور الحيوية والفرعية، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة من خلال غرف العمليات ونقاط الرصد الجوي المنتشرة بالمراكز والقرى، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى في قطاعات «الإسعاف، والكهرباء، والغاز، والاتصالات»، إلى جانب التنسيق مع المرور ورؤساء المراكز والأحياء.

وذكر، أنه حتى الآن لم تُسجل أي حوادث أو شكاوى من المواطنين، مؤكدًا أن الأمور تحت السيطرة، بفضل التزام الجميع بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمحافظة، مشيرًا إلى أن ذروة الحالة الجوية من المتوقع أن تكون في الساعة السابعة مساءً، بناءً على التنبؤات الصادرة عن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وتجنب التحرك على الطرق المغلقة، مع القيادة بحذر على الطرق المفتوحة، ودعا إلى الإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو حوادث من خلال أرقام الطوارئ أو عبر صفحة المحافظة الرسمية، مشددًا على أن سلامة المواطن تأتي في المقام الأول، وأن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ.