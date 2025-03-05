قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.
6 غارات على محيط دمشق
وذكرت وسائل إعلام سورية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي نفذ 6 غارات على محيط العاصمة دمشق، كما أنّ هناك غارة للاحتلال قرب جبل قاسيون في دمشق، مشيرة إلى 4 غارات استهدفت محيط مدينة حرستا في ريف دمشق.
وأشارت وكالة الأنباء السورية، إلى 4 إصابات جراء غارات إسرائيلية على ريف حماة الشمالي، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية على ريف درعا، فضلا عن مقتل شخص في غارات إسرائيلية على محيط مدينة حرستا بريف دمشق
وقال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن غارة إسرائيلية استهدفت الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري شمال شرقي دمشق.