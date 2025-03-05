أسئلة وإجابات مراجعات اللغة العربية للثانوية العامة ببرنامج «مصر تستطيع» (صور)

عرض برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «دي أم سي»، مراجعات في مادة اللغة العربية لطلبة الثانوية العامة، بين فريقي «نجيب محفوظ»، الذي تمثله الطالبة سلمى وليد، من مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالدقي، ولوجن عبد العال من مدرسة الأورمان الثانوية بنات، وفريق «يوسف إدريس» الذي يمثله الطالب زياد مصطفى السواح من مدرسة المتفوقين بعين شمس، ويوسف خالد إبراهيم من مدرسة المتفوقين بعين شمس.

وجاءت الأسئلة والإجابات كالتالي:

الإجابة: ج- مفعول به ثان منصوب.

الإجابة: أ- في محل جر مضاف إليه.

الإجابة: د- أن تكونا الرقيين خلقًا تصيرا ساميتين بين الناس.

الإجابة: د- خبر.

الإجابة: ب- مبتدأ.

الإجابة: أ- بعت متر حرير.

الإجابة: ب- مفعول مطلق.

الإجابة: ب- في محل نصب حال.

الإجابة: أ- يفلن.

الإجابة: ب- أخويك.

الإجابة: ج- جائز - نصب حال.

الإجابة: ب- مفعول لأجله- مفعول فيه.