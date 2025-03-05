التشكيل الجديد لمجلس نقابة الصحفيين بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اكتمال فرز الأصوات وإعلان نتائج الفرز، والتي أسفرت عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب النقيب لفترة ثانية، إلى جانب انتخاب 6 أعضاء جدد لعضوية مجلس النقابة.

تشكيل مجلس نقابة الصحفيين

وفاز «البلشي» بمنصب نقيب الصحفيين، بعد حصوله على 3346 صوتًا، متفوقًا على منافسه الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، الذي حصل على 2562 صوتًا.

وفاز في الأعضاء فوق السن:

• حسين الزناتي

• محمد شبانة

• محمد سعد عبدالحفيظ

أما في تحت السن فقد فاز:

• أيمن عبدالمجيد

• محمد السيد الشاذلي

• إيمان عوف

وبهذا يكتمل تشكيل مجلس النقابة الجديد الذي يتولى قيادة النقابة خلال المرحلة المقبلة، بجانب 6 من أعضاء المجلس القديم، وهم: جمال عبد الرحيم، هشام يونس، محمود كامل، محمد الجارحي، محمد يحيي، وعبد الرؤوف خليفة.