بالأرقام.. اللجنة القضائية تعلن الفائزين الـ6 بعضوية مجلس نقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة القضائية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين نتائج التصويت على عضوية مجلس النقابة، وذلك عقب انتهاء اللجان من فرز الأصوات.

عدد حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

وأوضحت اللجنة أن عدد الحضور بلغ 6051 عضوًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 5748، بينما كانت الأصوات الباطلة 303.

أعضاء مجلس النقابة الفائزون

كما أعلنت اللجنة فوز المرشحين فوق السن: من محمد شبانة، الذي حصل على 2534 صوتًا، ومحمد سعد عبد الحفيظ، الذي حصل على 2267 صوتًا، وحسين الزناني، الذي حصل على 2367 صوتًا.

وفاز المرشحون تحت السن: أيمن عبد المجيد، الذي حصل على 2473 صوتًا، ومحمد السيد الشاذلي، الذي حصل على 2348 صوتًا، وإيمان عوف، التي حصلت على 1764 صوتًا.

انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور في كشوف الجمعية العمومية في دعوتها الخامسة في العاشرة صباحًا من يوم الجمعة، حيث كانت المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد أخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيل الانتخابات 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وجاء عدد الأصوات لكل مرشح كالتالي:

إبراهيم الدراوي: 200

أحمد عاطف: 907

أحمد يوسف: 800

إسلام أبازيد: 676

إسماعيل العومي: 763

معتز: 307

إيمان عوف: 1764

أيمن عبد المجيد: 2473

الزناتي: 2376

حماد: 1733

خالد حسين: 420

خير راغب: 1300

دعاء النجار: 1113

شهيناز عزام: 320

شيرين: 735

عبير المرسي: 250

علاء عمران: 1160

عمرو بدر: 1928

فيولا: 1378

الشاذلي: 2378

سعد عبد الحفيظ: 2267

محمد سعيد: 781

خراجة: 2116

شبانة: 2534