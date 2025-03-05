بالأرقام.. اللجنة القضائية تعلن الفائزين الـ6 بعضوية مجلس نقابة الصحفيين
بالأرقام.. اللجنة القضائية تعلن الفائزين الـ6 بعضوية مجلس نقابة الصحفيين
أعلنت اللجنة القضائية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين نتائج التصويت على عضوية مجلس النقابة، وذلك عقب انتهاء اللجان من فرز الأصوات.
عدد حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
وأوضحت اللجنة أن عدد الحضور بلغ 6051 عضوًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 5748، بينما كانت الأصوات الباطلة 303.
أعضاء مجلس النقابة الفائزون
كما أعلنت اللجنة فوز المرشحين فوق السن: من محمد شبانة، الذي حصل على 2534 صوتًا، ومحمد سعد عبد الحفيظ، الذي حصل على 2267 صوتًا، وحسين الزناني، الذي حصل على 2367 صوتًا.
وفاز المرشحون تحت السن: أيمن عبد المجيد، الذي حصل على 2473 صوتًا، ومحمد السيد الشاذلي، الذي حصل على 2348 صوتًا، وإيمان عوف، التي حصلت على 1764 صوتًا.
انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025
وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور في كشوف الجمعية العمومية في دعوتها الخامسة في العاشرة صباحًا من يوم الجمعة، حيث كانت المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد أخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيل الانتخابات 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وجاء عدد الأصوات لكل مرشح كالتالي:
إبراهيم الدراوي: 200
أحمد عاطف: 907
أحمد يوسف: 800
إسلام أبازيد: 676
إسماعيل العومي: 763
معتز: 307
إيمان عوف: 1764
أيمن عبد المجيد: 2473
الزناتي: 2376
حماد: 1733
خالد حسين: 420
خير راغب: 1300
دعاء النجار: 1113
شهيناز عزام: 320
شيرين: 735
عبير المرسي: 250
علاء عمران: 1160
عمرو بدر: 1928
فيولا: 1378
الشاذلي: 2378
سعد عبد الحفيظ: 2267
محمد سعيد: 781
خراجة: 2116
شبانة: 2534