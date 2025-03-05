أستاذ علوم سياسية: 50% من غزة مناطق عازلة بذريعة «أمنية».. والهدف إبادة الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة التغيير الديمغرافي والجغرافي في قطاع غزة، ويتبع النهج ذاته في الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني، مشيرًا إلى أن فكرة حل الدولتين لا تندرج ضمن أجندة إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية.

سياسة التجويع والحصار ضد الفلسطينيين

وأوضح «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة التجويع والحصار عبر إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن نحو 50% من مساحة قطاع غزة تحولت إلى مناطق عازلة بذريعة «أمنية» واهية تروج لها سلطات الاحتلال، مبينًا أن مجمل هذه السياسات تؤكد أن الهدف الحقيقي هو إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.

تصريحات نتنياهو مستفزة

وأضاف أن التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن الأسرى الإسرائيليين كانت مستفزة للرأي العام الإسرائيلي، إذ أشار إلى أن الهدف من توسيع العمليات العسكرية في غزة هو القضاء على حركة حماس، متابعًا: «في الحقيقة، نتنياهو لم ينجح في القضاء على حماس، ولم يتمكن من استعادة الأسرى، لقد أصبح الهدف الإسرائيلي واضحًا ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتصفية القضية الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي العربية المحتلة وسيادة الدول».