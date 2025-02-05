إسرائيل تواصل حربها على غزة بقصف مكثف وتجويع ممنهج

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في غزة، إن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة وأطلقت قذائفها صوب الصيادين في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، بينما قصفت طائرة حربية إسرائيلية حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، في حين لا تزال سيارات الإسعاف تعمل على إجلاء المصابين والبحث عن مفقودين.

منطقة جباليا شمال القطاع شهدت مجزرة مروعة

وأضاف «جبر» خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، أنّ منطقة جباليا شمال القطاع شهدت مجزرة مروعة، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى عشرة، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة قصف منزل بالمنطقة، موضحًا أنّ حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم تجاوزت 45 شهيدًا نتيجة الغارات المتواصلة على مناطق متعددة من قطاع غزة.

كما أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف اليوم «تكّية» لتوزيع الوجبات الغذائية شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد ستة من العاملين فيها، معتبرًا ذلك جزءًا من «سياسة ممنهجة للتجويع» تستهدف الفلسطينيين، حيث ما زال معبر كرم أبو سالم مغلقًا منذ 2 مارس، ومنع دخول أي مساعدات إنسانية.

قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية

وأكد «جبر» أنّ قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية، إذ يفتقر السكان لأبسط مقومات الحياة من طعام وماء صالح للشرب، مشيرًا إلى نفاد الدقيق والخبز منذ أكثر من شهر، وخروج أغلب المطابخ الخيرية عن الخدمة بفعل الاستهداف المباشر أو نقص الموارد.