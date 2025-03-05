مقرر سابق بـ«القومي للسكان»: المدن الجديدة تعيد توزيع الكثافة السكانية

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن الرقم المُعلن عن إنجاب 210 آلاف مولود خلال 70 يومًا يعد رقمًا كبيرًا، ومن الطبيعي أن يثير القلق، إلا أنه من المهم النظر إلى الأرقام في سياقها الزمني ومقارنتها بالفترات الماضية والتوقعات المستقبلية، موضحًا أن هذا الرقم لا يمكن اعتباره سلبيًا أو إيجابيًا إلا إذا تم مقارنته بمعدلات سابقة.

زيادة عدد المواليد

وتابع «الشيتاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، قائلا: «رغم هذا الرقم، هناك انخفاض سنوي في معدلات الزيادة السكانية، إذ إن عدد المواليد لكل 1000 من السكان كان قبل أكثر من 30 عامًا يصل إلى 45 مولودًا، بينما انخفض الآن إلى 19، وفي المقابل هناك 6 وفيات لكل 1000 شخص»، موضحًا أن الدولة تطمح للوصول إلى معدل مواليد يقارب عدد الوفيات للحفاظ على التوازن.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية والواقع العالمي يفرضان تحديات إضافية، وهو ما يؤثر على قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم.

الحكومة تستعد سنويا لاستقبال الزيادة السكانية

ونوه «الشيتاني» بأن الحكومة تستعد سنويًا لاستقبال هذه الزيادة السكانية، وهناك جهود من وزارات الصحة والجهات المختلفة، بما في ذلك توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، إضافة إلى دور القطاع الخاص، مضيفًا: «من أبرز التحديات أيضًا التكدس السكاني، خاصة في القاهرة والإسكندرية، وما تقوم به الدولة من نقل السكان إلى المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان يُعد خطوة تاريخية تهدف لإعادة توزيع الكثافة السكانية وتوفير فرص متوازنة في مختلف المحافظات».