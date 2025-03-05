ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في أسوان

ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في أسوان

ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في أسوان

كتب : محمد بركات

تمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على عنصرين جنائيين شديدي الخطورة في محافظة أسوان، عقب استهدافهما بناءً على تحريات أكدت تورطهما في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية

بالتنسيق بين أجهزة البحث الجنائي ومديرية أمن أسوان وقطاع الأمن العام، تم رصد نشاط العنصرين، وهما من أصحاب السوابق في قضايا المخدرات والسلاح والسرقة بالإكراه

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادر المشتبه بهما بإطلاق النيران تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهما، وضُبط بحوزتهما أكثر من 55 كيلو جرامًا من مخدري الحشيش والبانجو، إضافة إلى خمس بنادق آلية

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 1.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.

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