ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بحوزته 54 ألف مصنف تجاري مزور في المرج

ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بحوزته 54 ألف مصنف تجاري مزور في المرج

ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بحوزته 54 ألف مصنف تجاري مزور في المرج

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة في منطقة المرج بالقاهرة، لقيامه بطباعة آلاف المطبوعات التجارية دون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية

وجاءت عملية الضبط بعد تحريات أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إذ أكدت المعلومات تورط مالك المطبعة في طباعة المطبوعات بالمخالفة للقانون

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المدير المسؤول، وعُثر داخل المطبعة على 54750 مطبوعًا تجاريًا دون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق. وبمواجهته، اعترف بارتكاب المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم التي تمس حقوق الملكية الفكرية.

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