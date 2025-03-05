ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة في مطروح

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة في مطروح

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة في مطروح

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بمحافظة مطروح، وبحوزتهما عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك عقب تحريات أكدت تورطهما في الاتجار بالأسلحة.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية، بترويج الأسلحة والذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة العلمين بمحافظة مطروح، حيث عثر بحوزتهما على 28 بندقية خرطوش، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 800 ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية والتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.

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