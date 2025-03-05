وزير العمل: الأحلام أصبحت واقعا في الجمهورية الجديدة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الأحلام تحولت إلى حقائق نعيشها يوميًا في الجمهورية الجديدة التي يتم بناؤها بقيادة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبسواعد أبناء مصر، موجها التحية لجميع عمال مصر الذين وقفوا صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للتغلب على كل التحديات التي تواجه الوطن، حتى أصبحنا نموذجا يحتذى به في الحفاظ على قوة وحدة جبهتنا الداخلية في نسيج واحد يضم شعبًا أبيا وجيشا عظيما وشرطة باسلة، وجنود الإنتاج الشرفاء العاشقين لتراب الدولة المصرية.

وزير العمل يوجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي

ووجه «جبران»، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بالسويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاعة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على الدعم المستمر لعمال مصر، مؤكدًا أن الرئيس وجه في العام الماضي بطرح مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي، مع سرعة انتهاء مجلس النواب من مناقشته تمهيدًا لإصداره، محافظًا على حقوق العمال، وملتزمًا بمعايير العمل الدولية، ومراعيًا للتوازن والعدالة، ومحققًا للأمان الوظيفي ومتوافقًا مع متغيرات وتحديات أنماط العمل الجديدة.