وزير العمل يعلن زيادة منح العمالة غير المنتظمة لـ 1500 جنيه بتوجيهات الرئيس السيسي

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة قيمة المنح السنوية المخصصة للعمال غير المنتظمين من 500 إلى 1500 جنيه، مؤكدًا أنه في مجال مساندة عمال المنشآت التي تواجه بعض التحديات، تم زيادة الحد الأدنى للإعانة التي يتم صرفها من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطوير مراكز تنمية مهارات الموارد البشرية

وأشار «جبران»، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بالسويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاعة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه في مجال تنمية مهارات الموارد البشرية، تم تطوير 82 مركز تدريب ثابتة ومتنقلة، وجميعها تعمل في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أنه تم تنفيذ برامج تدريبية من خلال شراكة استراتيجية مع شركاء محليين ودوليين.