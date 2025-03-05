وزير العمل: مصر تحقق تقدما غير مسبوق في خفض معدل البطالة

وزير العمل: مصر تحقق تقدما غير مسبوق في خفض معدل البطالة

وزير العمل: مصر تحقق تقدما غير مسبوق في خفض معدل البطالة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه في مجال زيادة معدلات التشغيل، حققت مصر تقدمًا غير مسبوق في خفض معدل البطالة من 13% إلى 6.4% هذا العام بفضل المشروعات القومية العملاقة وعودة الصناعات الاستراتيجية إلى سابق عهدها، مثل الحديد وصناعة السيارات والغزل والنسيج والأسمنت والعديد من الصناعات الأخرى.

توفير فرص العمل

وأشار «جبران»، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بالسويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاعة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الوزارة ساهمت في توفير مئات الفرص للعمال في القطاع الخاص، منها للسيدات وذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل.

وأوضح وزير العمل، أنه منذ أيام قليلة، تم تسليم عقود عمل لذوي الهمم في 27 محافظة في وقت واحد.

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