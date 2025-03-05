«التضامن»: 115 طالبًا يتدربون على استخدام الأجهزة التعويضية في مراكز الأطراف الصناعية

«التضامن»: 115 طالبًا يتدربون على استخدام الأجهزة التعويضية في مراكز الأطراف الصناعية

«التضامن»: 115 طالبًا يتدربون على استخدام الأجهزة التعويضية في مراكز الأطراف الصناعية

كتب - كريم روماني:
نظمت وزارة التضامن الاجتماعى اللقاء التعريفي لطلبة الكليات التكنولوجية قسم أطراف صناعية لتدريبهم من أجل توظيفهم بمراكز التجميع والموائمة للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة .

وشارك باللقاء الموسع الذى عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي 115 طالبا وطالبة من الفرقة الرابعه بالكليات التكنولوجية قسم أطراف صناعية بجامعات بني سويف ، الدلتا ، القاهرة الجديدة ، الجلالة، واستهدف تعريف الطلبة بشروط وإجراءات الالتحاق بالعمل بعدد 6 مراكز للتجميع والموائمة - ورش الأطراف الصناعية - التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيسبقه التدريب العملي على أيدي الخبراء المتخصصين من شركة اوتوبوك الالمانية فى اطار التجهيزات والاستعدادات لبدء العمل بهذه المراكز خلال الشهور القادمة.

وتم التعريف بمراكز التجميع والموائمة ودورها فى تيسير حصول المستحقين على الأجهزة التعويضية والاطراف الصناعية المناسبة وفقاً لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية واهمية مواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال والدمج بين الدراسة والتطبيق العملى وإكساب الأبناء المهارات العملية للعمل على أحدث الأجهزة والمعدات واعدادهم كفنيين متخصصين وفق احدث المعايير .

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