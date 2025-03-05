«حماة الوطن»: الرئيس السيسي يقدر دور العمال الوطني في دفع مسيرة البناء والتنمية

أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، بحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاحتفال بعيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمحافظة السويس، تقديرا لدورهم الوطني والهام في دفع مسيرة البناء والتنمية والنهوض بالوطن للجمهورية الجديدة.

وأكدت على أهمية القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس السيسي اليوم للحكومة، والتي تضمنت التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد الذي يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، والتي تتمثل في العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله والتوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، مؤكدة أن تلك القرارات نابعة من قلب الرئيس وفي إطار تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، فضلا عن وضع حقوقهم على قائمة اهتمامات الدولة، وفي مقدمتها السيدات العاملات.

ونوهت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن إلى أن عيد العمال سيظل شاهدًا على الإنجازات العظيمة التي قدمها العمال على مدار عقود، حيث يمثل العامل المصري قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعا، مضيفه عمال مصر العظماء جزء أصيل واساسس من تنمية الدولة المصرية وصولا للجمهورية الجديدة ووضعها على خريطة الدول المتقدمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية الرشيدة على وقوفها إلى جانب العمال ودعمهم، كما وجهت تحية إعزاز وتقدير لكل عمال وعاملات مصر جميعا على ما يبذلونه من جهد وعمل لبناء مستقبل أفضل لوطننا الغالي وتقدمه نحو النمو والاذدهار.