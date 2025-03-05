حزب المصريين: اهتمام الرئيس بملف العمالة غير المنتظمة يحمل أبعادا إنسانية واجتماعية

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالرسائل الحاسمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، التي أقيمت هذا العام من قلب محافظة السويس، مشيرًا إلى أن اختيار الرئيس لهذا الموقع تحديدًا، الذي يحمل رمزية النضال والصمود والصناعة، ويعكس تقديرًا حقيقيًا لدور الطبقة العاملة في دعم الاقتصاد الوطني، ورسالة واضحة على أن بناء الجمهورية الجديدة لا يمكن أن يتم إلا بسواعد أبناء مصر الشرفاء من العمال والمُنتجين.

تقليل فجوة الاستيراد

وأكد «أبو العطا»، في بيان، اليوم السبت، أن حضور الرئيس السيسي لفعاليات الاحتفال من السويس، وحرصه على زيارة مجمع السويس للصلب، يعكس إيمان الدولة بأهمية دعم الصناعة الثقيلة كمكون رئيسي للأمن الاقتصادي، وقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوة الاستيراد، موضحًا أن الصناعة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل قضية أمن قومي، وكل دعم تقدمه الدولة في هذا المجال يُترجم إلى فرص عمل، وزيادة في الصادرات، وتعزيز للقدرات الإنتاجية الوطنية.

وثمّن رئيس حزب المصريين ما تضمنه خطاب الرئيس من توجيهات هامة تصب في مصلحة العامل المصري، مؤكدًا أن قرار الرئيس بتوقيع قانون العمل الجديد يعد خطوة مفصلية في مسار إصلاح المنظومة العمالية، لما يحمله من ضمانات تشريعية لحفظ الحقوق، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

توافر فرص العمل المناسبة

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أهمية توجيه الرئيس بسرعة الفصل في القضايا العمالية، باعتبار ذلك استجابة إنسانية وقانونية مستحقة، تعزز من الثقة في مؤسسات الدولة، وتحقق العدالة الناجزة للعمال الذين طالما عانوا من طول فترات التقاضي في نزاعاتهم، مشيدًا بإعلان الرئيس عن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو التخطيط العلمي لمعالجة ملف البطالة، وضمان توافر فرص العمل المناسبة، لا سيما في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.