حظك اليوم برج الثور 4 مايو 2025.. قيم علاقاتك من جديد

مولود برج الثور يتميز بالصبر، كما أنه من أكثر الأبراج تحمّلا وانتظارا لتحقيق أهدافه، ووفي كثيرا في علاقاته، سواء العاطفية أو الاجتماعية، ويتعامل مع الأمور بعقلانية ومنطق، ويحب التخطيط، ولديه ذوق رفيع ويقدر الأشياء الفاخرة والمريحة، ويمكن الوثوق به في جميع الظروف، لا يخذل من يعتمد عليه.

برج الثور وحظك اليوم الأحد 4 مايو 2025





ومن أبرز عيوب مولود برج الثور العناد، كما أنه يتمسك بآرائه ويصعب تغييره حتى إن كان مخطئًا، ولديه حب التملك، سواء في المال أو الحب، يحب الشعور بالسيطرة والاحتواء، ويفضل الراحة والاستقرار، وقد يتباطأ في اتخاذ الخطوات، لا يحب التغيير المفاجئ ويفضل السير على وتيرة ثابتة.



وفي الحب فهو شريك رومانسي ومخلص، لكنه غيور ويحب الشعور بالأمان العاطفي، كما أنه

مثابر وعملي، ويبرع في المجالات التي تتطلب صبرًا واهتمامًا بالتفاصيل.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهني



قد يشعر مولود برج الثور اليوم بالحاجة إلى إعادة تقييم بعض المشاريع أو العلاقات المهنية، خذ وقتك للتفكير ولا تتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، فالصبر مفتاح النجاح.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد العاطفي

تميل إلى الهدوء والاستقرار في علاقتك، وقد يكون اليوم مناسبًا لقضاء وقت دافئ مع الشريك أو لمصالحة قديمة، عبر عن مشاعرك بصدق وود.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد الصحي

حالتك الصحية مستقرة، لكن لا تهمل علامات التعب الجسدي، خذ قسطًا من الراحة واهتم بتغذيتك ونومك الجيد.