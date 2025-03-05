اقتران سماوي في سماء مصر.. القمر والمريخ يتجاوران في مشهد بديع

اقتران سماوي في سماء مصر.. القمر والمريخ يتجاوران في مشهد بديع

اقتران سماوي في سماء مصر.. القمر والمريخ يتجاوران في مشهد بديع

تشهد سماء العالم العربي اليوم، السبت الموافق الثالث من مايو عام 2025، حدثًا فلكيًا لافتًا يتمثل في اقتران بديع بين القمر وكوكب المريخ، إذ سيظهر هذان الجرمان السماويان وكأنهما قريبان للغاية من بعضهما البعض في سماء الليل، على الرغم من المسافة الشاسعة التي تفصل بينهما في الفضاء، إذ تُعرف هذه الظاهرة الفلكية باسم «الاقتران»، وهي تحدث عندما يشترك جُرمان سماويان في نفس خط الطول السماوي بالنسبة للراصد على الأرض، مما يجعل موقعهما الظاهري يبدو متقاربًا جدًا عند الرصد.

كوكب المريخ يظهر كنقطة في السماء

وبعد غروب شمس هذا اليوم، سيتمكن سكان المنطقة العربية من رؤية القمر مرتفعًا في السماء، ومع حلول الليل تدريجيًا، سيظهر كوكب المريخ كنقطة ضوئية صغيرة تتميز بلونها البرتقالي المائل إلى الأحمر، وسيُرى بجوار القمر، وسيستمر هذا المشهد السماوي الجذاب حتى حوالي منتصف الليل تقريبًا، ويمكن متابعته بسهولة بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام أي معدات فلكية متخصصة، ومع ذلك، فإن استخدام المنظار الثنائي يمكن أن يضيف المزيد من الوضوح والتفاصيل إلى هذا المنظر، بحسب المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة.

القمر المريخ

أفضل وقت لمشاهدة الاقتران

وتكمن أهمية هذه الظاهرة الفلكية ليس في وجود أي تأثير فيزيائي مباشر لها على كوكب الأرض أو سكانه، بل في كونها فرصة تعليمية قيمة لشرح وتبسيط أساسيات علم الفلك للعامة، كما أنها تشجع على مراقبة حركة الأجرام السماوية في السماء، وتوفر متعة بصرية خالصة من خلال هذا المشهد الطبيعي الساحر.

وبالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه المناسبة فرصة مثالية لهواة التصوير الفلكي لالتقاط صور فوتوغرافية مميزة تجمع بين جمال القمر وتوهج كوكب المريخ في إطار واحد، إذ يكون أفضل وقت لمشاهدة هذا الاقتران بعد أن يسود الظلام الدامس في السماء، ويمكن للمراقبين متابعة حركة القمر والمريخ الظاهرية عبر القبة السماوية حتى يختفيا تدريجيًا مع اقتراب وقت الفجر.

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