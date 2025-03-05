«الشعب الجمهوري»: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال تعبر عن رؤية الجمهورية الجديدة

أكد محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال جاءت شاملة ومُعبّرة عن رؤية الدولة المصرية العميقة تجاه الطبقة العاملة، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة ليست مجرد خطاب احتفالي، بل تمثل ميثاقًا جديدًا بين القيادة السياسية وسواعد الوطن المنتجة.

بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف «زاهي»، أن الرئيس السيسي وضع في كلمته ملامح واضحة لسياسة دولة تُراهن على العمال كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، بل وتراهم شركاء حقيقيين في بناء الجمهورية الجديدة على أسس من الإنتاج والعدالة والتمكين، وهو ما يعكس احترامًا حقيقيًا لدورهم وتقديرًا لما يبذلونه في صمت وإخلاص.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس توقيع قانون العمل الجديد، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق مبادرات لتدريب وتأهيل الشباب، تمثل نقلة نوعية في سياسات الدولة تجاه العمالة، سواء المنتظمة أو غير المنتظمة، وتُظهر رغبة صادقة في بناء سوق عمل منظم، مرن، وعادل، قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

مصر تراهن على الإنتاج والصناعة

وشدد على أن خطاب الرئيس حمل أيضًا رسائل قوية للداخل والخارج مفادها أن مصر تراهن على الإنتاج والصناعة، لا على الاستهلاك والاستيراد، مؤكدًا أن ما يجري من تحولات في بنية الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يكتمل دون حماية حقوق العمال، وتعزيز مكانتهم، وإشراكهم في صنع القرار.

وتابع أن خطاب الرئيس السيسي لم يكن فقط تحفيزًا للعمال، بل أيضًا دعوة لجميع مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات بأن تلتف حول هذا المشروع الوطني، وأن تضع العامل المصري في صدارة أولوياتها باعتباره أحد أعمدة الدولة الحديثة ومصدر قوتها الحقيقية.