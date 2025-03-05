تفعيل وحدة مناظير الركبة وإجراء أول عملية إصلاح رباط صليبي بمستشفى فاقوس المركزي

كتبت: نظيمة البحراوي

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، عن تفعيل وحدة مناظير الركبة الجديدة بقسم العظام بمستشفى فاقوس المركزي.

وقالت مديرية الصحة، خلال بيان، إن فريق جراحة العظام بالمستشفى أجرى أول عملية منظار لإصلاح الرباط الصليبي الأمامي وتهذيب الغضروف الهلالي، باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لحالة تبلغ من العمر 47 عاما.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الوحدة تعد إضافة جديدة لمنظومة جراحات العظام بالمستشفيات العامة والمركزية، وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي مركز ومدينة فاقوس والمراكز المجاورة، مشيدا بجهود الفرق الطبية بمستشفى فاقوس المركزي في تفعيل وحدة مناظير الركبة الجديدة، وإنجاز أولى العمليات بكفاءة ودقة عالية، حيث تم التعامل مع الحالة بعد توقيع الكشف الطبي عليها، والتي تم استقبالها تعاني من آلام حادة بالركبة، وإجراء الفحوصات اللازمة من أشعة وتحاليل، حيث تبين وجود تورم نتيجة قطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى وقطع بالغضروف الهلالي، وقد أجريت العملية تحت تأثير التخدير النصفي باستخدام المنظار، وتم خلالها إعادة بناء الرباط الصليبي مع تهذيب الغضروف، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف أطباء المستشفى.

شارك في الحراجة، الدكتور عبدالباسط عيداروس أستاذ جراحة العظام والمفاصل بجامعة الزقازيق، والدكتور صهيب الأمير أخصائي جراحة العظام والمفاصل، والدكتور حسام الدين فايز استشاري التخدير والعناية، تحت إشراف الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى.