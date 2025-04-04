محافظ المنيا: بدء التشغيل التجريبي لقسم جراحة العظام بمستشفى العدوة المركزي

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء تشغيل قسم جراحة العظام والمفاصل في مستشفى العدوة المركزي، بهدف تقديم خدمات طبية متطورة لأهالي شمال الصعيد، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.

وأوضح المحافظ أن افتتاح القسم الجديد يتيح إجراء جراحات دقيقة بمستوى عالٍ من الكفاءة، ما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات إلى مستشفيات أخرى خارج المحافظة.

تقديم خدمة طبية بأعلي المعايير بالمنيا

وأكد اللواء كدواني أن هذه الخطوة تعكس التزام وزارة الصحة بتطوير الخدمات الصحية، وتوفير رعاية طبية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير الطبية، مما يعزز جودة الرعاية الصحية، والخدمات العلاجية المقدمة لإقليم شمال الصعيد.

بدء التشغيل التجريبي لقسم العظام بمستفشي العدوة

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة إلى أن الفريق الطبي بقسم العظام نجح في إجراء عدة جراحات متنوعة لإصلاح الكسور وتغيير المفاصل، وذلك بعد بدء التشغيل التجريبي للقسم، حيث تضم وحدات القسم تخصصات متعددة، منها جراحات الكسور، تغيير المفاصل، إصلاح التشوهات، أورام العظام، جراحات عظام الأطفال، وتشوهات العمود الفقري.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي المشرف على العمليات يضم نخبة من المتخصصين، بينهم الدكتور محمد مجدي، استشاري جراحة العظام والمفاصل، والدكتور باسم الصافي، استشاري أورام العظام، بالإضافة إلى الدكتور أحمد متولي، أخصائي جراحة العظام والمفاصل.