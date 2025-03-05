محافظ الإسكندرية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025

كتب- كيرلس مجدى

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، لسنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، وتنتهي الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2025، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

استعدادات مكثفة لضمان بيئة آمنة للطلاب

ووجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتور عربي أبو زيد، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات في موعدها، مع التأكيد على تطبيق إجراءات التطهير والوقاية داخل المدارس، لضمان بيئة آمنة ومناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

تنسيق بين المديريات الخدمية لتأمين سير الامتحانات

كما شدد الفريق أحمد خالد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التنسيق الكامل بين المديريات الخدمية، وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية، لتوفير الرعاية والدعم اللازمين لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن.

وأكد المحافظ على أهمية توفير بيئة هادئة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون أي معوقات، مشيرًا إلى استمرار أعمال المتابعة اليومية من قبل غرف العمليات بالمحافظة ومديرية التعليم لرصد أي مشكلات والعمل على حلها بشكل فوري.