«دفاع النواب»: توقيع الرئيس السيسي على «قانون العمل الجديد» خطوة لترسيخ بيئة مستقرة

ثمَّن النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاحتفاء بعيد العمال كل عام، وذلك تقديرا لجهودهم العظيم على مر التاريخ، وما يقدمونه من إسهام في شتى ميادين الإنتاج، لا سيما في المشروعات القومية الكبرى التي تغطي كل محافظات الجمهورية على مدار السنوات العشرة الماضية.

عمال مصر هم قاطرة التنمية والتعمير

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان له اليوم، إن عمال مصر هم قاطرة التنمية والتعمير والبناء والسند الحقيقي للدولة المصرية الحديثة، لذا جاء احتفال القيادة السياسية الرشيدة بهذا اليوم، تعبيراً عن عظيم تقدير الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً لكل يد تبني وتزرع الخير في كل ربوع الوطن.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إلى أن احتفال الرئيس السيسي بعيد العمال من إحدى القلاع الصناعية المصرية، شركة السويس للصلب بمدينة السويس، أحد الصروح الصناعيـة الجديدة تضيف للاقتصاد الوطني وللصناعة المصرية، مؤكداً على اتجاه الدولة خلال المرحلة الحالية للاعتماد على قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية وتعزيز نمو الاقتصاد المصري، وهو ما يشجِّع المستثمرين على اتخاذ خطوات جادة لدعم مثل تلك التوجهات السياسية الرشيدة.

وأعرب النائب اللواء أحمد العوضي، عن سعادته بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن توقيعه على إصدار «قانون العمل الجديد»، الذي يُعتبر نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، ويضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، وتمثل خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

تقدير الرئيس السيسي العميق لعمال مصر وعملهم ودورهم

وأكد رئيس دفاع النواب، أهمية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة اليوم، والتي تضمنت، العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، والتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، وتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والعمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير، فضلا عن تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها، قائلا: «إن تلك القرارات رسالة واضحة، تجسد تقدير الرئيس السيسي العميق لعمال مصر وعملهم ودورهم في بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية الوطنية»، وكل عام ومصرنا الغالية قوية عظيمة بسواعد أبنائها المخلصين.