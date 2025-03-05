قيادي بـ«حماة الوطن»: الرئيس السيسي يقدم رؤية وطنية متكاملة لمستقبل العمل في مصر

أشاد اللواء سعيد قريطم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنها تعبّر عن رؤية دولة تُعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة على أساس من العدالة والكرامة والعمل المنتج.

مشاريع قومية عملاقة

وقال القيادي بحزب حماة الوطن في بيان له، إن الرئيس السيسي لم يكتفِ بإطلاق مشاريع قومية عملاقة، بل أصرّ على أن يكون الإنسان المصري في قلب عملية البناء، وهو ما تجلى بوضوح في إشادته العميقة بقانون العمل الجديد، الذي نقلة نوعية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويضع أسسًا تشريعية تحفظ الحقوق وتُحفز الإنتاج.

وأضاف أن كلمة الرئيس أكدت أن التنمية الحقيقية تبدأ من احترام حقوق العامل وتأمين بيئة عمل عادلة وآمنة، وهو ما ينعكس على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أقصر طريق نحو بناء وطن قوي ومتماسك، لافتًا إلى أن اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتجديد التشريعات العمالية، يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة الحكم، مؤكدًا أن حزب «حماة الوطن» يقف بكل قوة خلف القيادة السياسية في جهودها لبناء دولة حديثة، قاعدتها العدالة الاجتماعية، وسيادتها القانون، ووقودها عرق أبناءها المخلصين من العمال والمنتجين.