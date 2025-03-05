متحف كفر الشيخ يعلن قطعة شهر مايو 2025 بمناسبة عيد العمال

أعلن الدكتور أسامة فريد عثمان مدير متحف كفر الشيخ، عن قطعة شهر مايو 2025 التي ستكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

متحف كفر الشيخ يعلن قطعة شهر مايو 2025

قال مدير متحف كفر الشيخ، إنّه في إطار الاحتفال بعيد العمال الذي يحتفل به في 1 مايو من كل عام، جرى اختيار قطعة أثرية عبارة عن كتلة حجرية مستطيلة الشكل عليها نقش يظهر مجموعة من العمال يقومون بتخزين الحبوب وهي من الحجر الجيري، وتعود لعصر الدولة الحديثة، لافتًا إلى أنّ إدارة المتحف ستضع القطعة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

مكانة العامل في الحضارة المصرية القديمة

وأوضح «عثمان»، أنّ الحضارة المصرية القديمة أعطت للعامل مكانة عظيمة، وكان للعمال نظام غاية في الدقة قائم في البلاد منذ فجر التاريخ، وقد ضم البلاط الملكي العديد من فئات العمال، مثل الفنانين والكتبة والنجارين والخبازين والسقاة والمحاسبين والمُعلمين والموسيقيين والمعماريين الذين شيدوا روائع الأعمال المعمارية من العمائر الدينية والجنائزية، وكانت طائفة العمال تتألف من 60 إلى 120 عاملًا يقسمون إلى قسمين، كل قسم يخضع لسلطة رئيس عمال وكانت مدة العمل ثمانية ساعات يوميًا، ورواتبهم في شكل مواد غذائية من الصوامع والمخازن الملكية، بجانب مكافأة تشجيعية تصرف في المناسبات.

وأشار «عثمان»، إلى أنّ مصر القديمة عرفت النساء العاملات منذ آلاف السنين، وأنّ المرأة المصرية عملت في الكثير من المهن والصناعات، مثل الفخار والغزل والنسيج، وغيرها، وكن صانعات بارعات، واستمر الدور الهام للعمال في بناء الحضارات المتعاقبة من اليونانية للرومانية والقبطية والإسلامية ويظهر ذلك جليًا في ما تركته هذه الحضارات من آثار باقية حتى الآن.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.