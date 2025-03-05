عضو حزب المحافظين البريطاني: إدارة ترامب تميزت بعدم الصبر في ملفات التبادل التجاري

قال باباك أماميان، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تميزت بعدم الصبر في الملفات المتعلقة بالتبادل التجاري.

ترامب أمضى وقتًا طويلا في التفاوض

وأوضح أماميان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الإدارة كانت تسعى لإبرام الصفقات بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن فريق ترامب أمضى وقتًا طويلا في التفاوض، لكنهم كانوا يدركون أن لديهم فترة زمنية محدودة لإتمام المحادثات سواء مع أوكرانيا أو إيران.

وأضاف عضو حزب المحافظين البريطاني، أن هذه الطبيعة الاستعجالية في إدارة ترامب انعكست على ملفات التفاوض، إذ كان التركيز منصبًا على تحقيق نتائج سريعة حتى لو كان ذلك على حساب تعقيدات المشهد السياسي والدبلوماسي، لافتا إلى أن هذا الأسلوب خلق ضغوطًا على الأطراف الأخرى وخصوصًا إيران التي وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع هذا الإيقاع المتسارع.

المفاوضات بين واشنطن وطهران تدور حول وقف الهجمات الأمريكية

وفيما يخص الملف الإيراني، أشار أماميان إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران كانت تدور حول وقف الهجمات الأمريكية سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية، مؤكدا أن النظام الإيراني في ذلك الوقت شعر بأنه قد يُضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة من أجل الحفاظ على البنية التحتية الاقتصادية والسياسية داخل البلاد.