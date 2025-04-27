جولة رابعة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران السبت المقبل «فيديو»

جولة رابعة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران السبت المقبل «فيديو»

جولة رابعة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران السبت المقبل «فيديو»

كتبت: رشا فؤاد

في جولة ثالثة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، اتسمت المفاوضات بالجدية من الجانب الإيراني، بينما وصفها المسؤولون الأمريكيون بأنها كانت إيجابية وبناءة، واحتضنت العاصمة العمانية مسقط هذه الجولة، حيث سعى الوسيط العماني إلى تقليص الفجوة بين المواقف الأمريكية والإيرانية.

جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «جولة ثالثة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران»، مسلطًا الضوء على عقد جولة رابعة من المحادثات بينهما بسبب عدم كفايتها.

جولة رابعة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران

وأشار التقرير إلى أنه رغم جدية هذه المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلا أنها لم تكن كافية لجسر الهوة بين الجانبين، ليجرى الإعلان عن دورة رابعة السبت المقبل.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي وصف المفاوضات بأنها جرت في أجواء مرضية وعملية أقر بوجود خلافات في القضايا الرئيسية والتفاصيل، مشددا على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول كيفية تقليص تلك الخلافات، وفي إشارة غير صريحة حول الخلافات مع واشنطن أكد عراقجي أن طهران تتفاوض حول ملفها النووي فقط، مؤكدا عدم قبولها بطرح أي مواضيع أخرى للتفاوض، في إشارة ضمنية لبرنامج التسليح الإيرانية.

تصريحات الوفد الأمريكي بإيجابية المفاوضات

على الجانب الآخر، جاءت التصريحات الصادرة عن الوفد الأمريكي بخصوص جولة المفاوضات إيجابية إلى حد كبير، إذ أشارت إلى إحراز تقدم على صعيد التوصل لاتفاق مع دولة إيران، إلى أن الوفد الأمريكي صرح في الوقت ذاته بوجود بعض المسائل التي تحتاج إلى مزيد من التفاهمات.

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