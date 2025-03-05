باحث علاقات دولية: إيران تحاول كسب الوقت في المفاوضات النووية

قال الدكتور هلال العبيدي، باحث في العلاقات الدولية، إن وقت المفاوضات النووية ينفد، وقد حددت إدارة ترامب مدة شهرين، رغم أن المفاوض الإيراني أنه يحاوله أن يكسب الوقت، بغرض تطوير البرنامج النووي والوصول إلى القنبلة التي تصبح فيما بعد واقع وحال.

تهديد ورسالة إلى إيران

وأضاف العبيدي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما تصبح القنبلة النووية واقع حال، في هذا الوقت لن يكون بالإمكان فعل شيء، وسيكون التهديد مباشر على إسرائيل وعلى دول المنطقة، لافتًا إلى أن المدة التي حددها ترامب للمفاوضات قبل بدء المفاوضات كانت عامل حاسم في المفاوضات، ورسالة للإيرانيين بعدم الإطالة في الوقت.

دعم روسيا في حرب أوكرانيا

وتابع: «إذا رجعنا إلى النقاط التي وضعها وزير خارجية الولايات المتحدة في الدورة الأولى، سنشاهد أن هذه النقط ما زالت حاضرة في المشهد الحالي، ولكن ما داخل المفاوضات هي الفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة وفي الدول التي ترعاها إيران، والتدخلات الإيرانية وأسلوب إيران التهديدي في المنطقة وامتلاكها للسلاح الباليستي والمسيرات ودعمها لروسيا في حرب أوكرانيا، كل هذا أغضب المجموعة الأوروبية وإدارة ترامب».