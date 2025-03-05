أمل الحناوي: الجانب الإيراني أكثر عزما على التوصل إلى حل في المفاوضات النووية

أمل الحناوي: الجانب الإيراني أكثر عزما على التوصل إلى حل في المفاوضات النووية

أمل الحناوي: الجانب الإيراني أكثر عزما على التوصل إلى حل في المفاوضات النووية

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران تأجلت في خطوة مفاجئة، والتي كانت مقررة اليوم في العاصمة الإيطالية روما، في ظل تصاعد المؤشرات على وجود تعقيدات سياسية تعرقل مسار تقدم المفاوضات نحو اتفاق ملموس، ما أدى إلى طرح تساؤلات جدية حول مدى استعداد الطرفين لمواصلة الحوار بمرونة وإرادة حقيقية.

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن التأجيل جاء في وقت كانت فيه التوقعات الإقليمية والدولية تتجه نحو تحقيق اختراق ملموس في المسار التفاوضي بعد زخم متواصل من مسقط إلى روما ثم العودة إلى مسقط.

وتابعت: «تصريحات وزير الخارجية العماني أن الأسباب اللوجيستية وراء إرجاء المفاوضات عكست حالة من التردد خاصة مع غموض الموقف الأمريكي وعدم تأكيد الولايات المتحدة رسميًا المشاركة في جولة رابعة من الأساس، في مقابل موقف أكثر وضوحًا من الجانب الإيراني تجاه المفاوضات، وأكد وزير الخارجية الإيراني العزم على التوصل لحل تفاوضي بعد إعلان التأجيل».

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