4 أبراج ترتبط عاطفيا بمشاهير التليفزيون.. بينها الحوت والعقرب

4 أبراج ترتبط عاطفيا بمشاهير التليفزيون.. بينها الحوت والعقرب

4 أبراج ترتبط عاطفيا بمشاهير التليفزيون.. بينها الحوت والعقرب

كتبت - نرمين عزت

هناك خط رفيع بين مشاهدة برنامج أو مسلسل تليفزيوني والارتباط العاطفي بشخصياته، في حين أن بعض المشاهدين يمكنهم التوقف بسهولة عن متابعة المسلسل بعد الحلقة، إلا أن آخرين ينغمسون بشدة في حياة خيالية كانوا يشاهدونها، وهذا يرتبط بمواليد بعض الأبراج، على رأسهم السرطان والحوت، وفق موقع «myinnercreative».

4 أبراج ترتبط عاطفياً بمشاهير التليفزيون

يشتهر مواليد برج السرطان بعمقهم العاطفي وتعاطفهم الفطري، إنهم يميلون إلى الانغماس بشكل كامل في عالم البرامج التليفزيونية التي يشاهدونها، ويعيشون كل مشهد كما لو كانوا جزءًا منه، ولا يقتصر هذا الارتباط العميق الذي يشكله برج السرطان مع شخصيات التليفزيون على حبهم للدراما أو الترفيه، يتعلق الأمر بقدرتهم على التعاطف والتواصل عاطفياً مع الآخرين، حتى لو كانوا خياليين.

برج الحوت


يُعرف برج الحوت بطبيعته الخيالية والعطوفة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتباطه عاطفياً بشخصيات التليفزيون، لديهم القدرة على وضع أنفسهم في مكان شخصياتهم المفضلة، وتجربة أفراحهم وأحزانهم وانتصاراتهم وإخفاقاتهم كما لو كانت خاصة بهم، وهذا الرنين العاطفي العميق يجعل برج الحوت أحد علامات الأبراج الأكثر احتمالاً للارتباط بالشخصيات الخيالية.

برج العقرب


عندما يتعلق الأمر بالعواطف المكثفة والاتصالات العميقة، فإن برج العقرب هو من بين الأفضل، إن طبيعتهم العاطفية تمتد إلى ما هو أبعد من علاقاتهم في الحياة الواقعية إلى الشخصيات الخيالية التي يواجهونها على شاشة التليفزيون، فا يميل برج العقرب إلى التعمق في نفسية الشخصيات التي يشاهدها، وتحليل دوافعها، والتعاطف مع نضالاتها ، والاحتفال بانتصاراتها، وغالبًا ما يتحول هذا الانخراط العاطفي العميق إلى ارتباط قبل أن يدركوا ذلك.

برج الميزان


يتمتع الميزان بكونه متوازنًا وعادلاً، ولكن عندما يتعلق الأمر بشخصيات المسلسلات، فقد يرتبط بها عاطفيًا إلى حد كبير، ويرجع هذا إلى طبيعتهم التعاطفية التي تسمح لهم بالشعور بعمق بالآخرين، حتى لو كانوا خياليين.

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