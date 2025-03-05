ينجذبون للأشخاص «التوكسيك».. 5 أبراج فلكية تُرهقها العلاقات السامة

كتبت: نرمين عزت

هل شعرتَ يومًا أن قلبكَ مفتوحٌ للجميع؟ ومع ذلك لا يدخلُه إلا أكثرُ الضيوفِ تعقيدًا، لدى مواليد بعض الأبراج الفلكية هذا الحظ العثِر، يحبون بصدق، وقلوبهم مفتوحة، مما يؤول بهم الحال في كثير من الأحيان إلى الأشخاص الخطأ، وهم موهوبون بشكل فريد في جذب الأشخاص الخطأ تمامًا، وفي موقع «myinnercreative»:

5 أبراج فلكية تحب بصدق وينجذب لها الشخصيات السامة



أول الأبراج الفلكية التي تنجذب للشخصيات السامة، برج الحوت الذي يبحث عن علاقات عميقة، ويسعى إليها، لكنه يجذب الأشخاص غير المتاحين عاطفيًا أو المرضى النفسيين. علاقاته معقدة، وغالبًا ما يقع في فخ المستغلين، أو النرجسيين، أو سيئي السمعة الذين يعتقد أنه يستطيع إصلاحهم.

برج السرطان:



برج السرطان اللطيف الرقيق، يقدم الحبّ مغلفًا بالراحة ووجبات منزلية، رغبته في الرعاية تجعله لا يُقاوم لأولئك الذين يزدهرون على عطفه، ولكن ليس لديهم الكثير ليقدموه في المقابل، كمن يأخذ الطيور المكسورة على اقتناع بأن رعايتهم ستصلح حتى أعمق الجروح، ولسوء الحظ، فإنهم يتجاهلون في كثير من الأحيان احتياجاتهم الخاصة، ويصبحون بمثابة مقدمي رعاية مرهقين عاطفيًا في علاقات نادرًا ما تبادلهم نفس الدفء.

برج الميزان:



يحب الميزان الحب، ويغرق نفسه في الخيالات الرومانسية، متجاهلًا في بعض الأحيان الأعلام الحمراء الصارخة التي تلوح في وجهه. إنهم ينجذبون إلى السحرة والمتحدثين بسلاسة، الذين يعدون بالانسجام، ولكنهم غالبًا ما يقدمون الفوضى. من الضروري أن يدرك أن الانسجام الحقيقي يتضمن مواجهة الحقائق غير المريحة وجهًا لوجه، وليس مجرد تزيين المكان حولها.

برج العقرب:

لا يقع برج العقرب في الحب فحسب، بل يندفع في الحب بجنون، وهذا الشغف يكون مُستَهلِك قد يُعميه عن الواقع، كما يجذب من يتغذون على الدراما ويتوقون إلى الصعود والهبوط العاطفي.

مواليد العقرب يختارون مرارًا علاقاتٍ مثيرةً لكنها مدمرة، إنهم يعشقون المطاردة، والقوة، وإثارة الحبّ المُغيّر، لكن لسوء الحظ، فإنهم يشعرون بخيبة الأمل في كثير من الأحيان عندما لا يستطيع شريكهم أن يضاهي عمقهم أو صدقهم.

برج الثور:

يتميز برج الثور بالالتزام والاستقرار، ومع ذلك، فإن إصرارهم العنيد على إنجاح العلاقات غالبًا ما يدفعهم إلى البقاء لفترة أطول مما ينبغي مع أشخاص من الواضح أنهم ليسوا على ما يرام معهم. يقدّر مواليد برج الثور الراحة والثبات، ويخطئون في بعض الأحيان في اعتبارهما أمانًا عاطفيًا حقيقيًا.