«بتستغنى بسهولة».. 3 أبراج فلكية لديها القدرة على التخلي

«بتستغنى بسهولة».. 3 أبراج فلكية لديها القدرة على التخلي

«بتستغنى بسهولة».. 3 أبراج فلكية لديها القدرة على التخلي

كتبت:عبير خالد



يتخلى أصحاب بعض الأبراج الفلكية عن التعامل مع غيرهم، وذلك بعد نفاذ الفرص التي يقدمونها لهم، ليجدون أن الانسحاب هو الأفضل بالنسبة لهم في تلك الحالة، لذلك السبب لا يرغبون في التعامل معهم مرة أخرى، ويمكن معرفة أصحاب هذه الأبراج وفقًا لـ«yourtango».

برج الجدي

أصحاب برج الجدي لديهم عزة نفس كبيرة، لهذا السبب لا يعاودون التواصل مرة أخرى مع من تجاهلهم، لهذا فأن الابتعاد يكون طريقتهم الأمثل للتعبير عما بداخلهم، فلا يتحدثون معهم بنفس طريقتهم القديمة، بل يعتبرونهم غرباء، ويتعاملون معهم من هذه المنطلق، لهذا لا تحاول التعامل مع مواليد برج الجدي حتى لا يسبب لك الأمر إحراجًا.

برج الجدي

برج الأسد

مواليد برج الأسد يمتازون بصبرهم الطويل، إلا إنهم لا يعطون أكثر من فرصة للشخص الذي أمامهم، لهذا سرعان ما يفلتون أيديهم ويتخلون عن غيرهم، لهذا حاول قدر الإمكان عدم إيصال مولود برج الأسد إلى هذا المرحلة، لأنه يكون لديهم رغبة على عدم التعامل معك مجددًا، فيتحولون في هذه الحالة إلى كتلة من العصبية لا يستطيع السيطرة على مشاعره.

برج الثور

يمتاز برج الثور بهدوئهم، فهم لا يظهرون مشاعرهم بسهولة، إلا أنه في حال وجدوا تعاملًا غير لطيفًا أو حادًا، سرعان ما ينسحبون عن التعامل مع من يسي إليهم، لهذا السبب لا يترددد مواليد برج الثور عن الانسحاب في العلاقات السامة، التي لا تفيد لهم بل بالعكس يجدون أن عدم الالتفات في هذه الأحوال هو الأفضل.

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