سعر كيلو النحاس اليوم السبت 3-5-2025 في الأسواق

حالة من الاستقرار سجلها سعر كيلو النحاس اليوم السبت 3-5-2025، ضمن آخر تحديث، حيث يُعد النحاس أحد أهم وأبرز المعادن الأساسية المهمة التي لا غنى عنها وتدخل في مختلف القطاعات الصناعية، بداية من تصنيع السبائك والأجهزة الدقيقة وصولا بالأسلاك الكهربائية، وصناعة العملات المعدنية.

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء آخر تحديث عن سعر كيلو النحاس اليوم السبت بالأسواق المصرية والعالمية، وفق آخر بيانات البوابة.

سعر طن النحاس اليوم عالميا

نشرت البيانات المحدثه أن متوسط سعر طن النحاس اليوم السبت في الأسواق الدولية استقر عند مستوى 10053 دولارا كسعر الطن عالميًا.

سعر كيلو النحاس اليوم في مصر

في مصر، شهدت أسعار النحاس في مصر اليوم استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.

تراوح سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة بين 250 و300 جنيه.

أما كيلو النحاس الأحمر الخردة فقد سجل أسعارًا تتراوح ما بين 350 و400 جنيه.

وبلغ سعر كيلو النحاس الأحمر الصامت نحو 370 جنيهًا بينما استقر سعر كيلو النحاس الخالص بين 320 و340 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو النحاس المخلوط بين 230 و250 جنيهًا مصريًا.