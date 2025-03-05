البداية من الطلاب.. رحلات مدرسية لاكتشاف كنوز كفر الشيخ: «حلوة يا بلدي»

تمتلك محافظة كفر الشيخ العديد من المواقع الأثرية المهمة، وهو ما كان دافع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتنظيم رحلات لطلاب المدارس إلى هذه المواقع المنتشرة في المراكز والمدن، لتنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظة، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصةً طلاب المدارس.

برامج عديدة أعدتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في بداية العام الدراسي، بالتنسيق مع إدارة السياحة بالمحافظة، لتنظيم الرحلات المدرسية الداخلية، التي تشمل متحف كفر الشيخ، وحديقة حيوان كفر الشيخ، ومسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، والمساجد والمنازل الأثرية في مدينة فوه، وكورنيش النيل بنطاق مراكز «دسوق، وفوه، ومطوبس»، وغيرها من المواقع الأثرية المهمة.

«عبدالله»: عرفت إن عندنا أماكن أثرية وقديمة في كفر الشيخ

قبل أيام من انطلاق رحلة مدرسية من إحدى مدارس إدارة بيلا التعليمية إلى الأماكن التي يتضمنها برنامج السياحة الداخلية بكفر الشيخ، استعد حسن عبدالله، طالب بالصف الرابع الابتدائي، للرحلة بتجهيز كل مستلزمات الرحلة: «عرفت بالرحلة من المدرسة لما أعلنوا إن فيه رحلة طالعة إلى مدينة دسوق لزيارة مسجد إبراهيم الدسوقي وحديقة الأسرة والطفولة وكورنيش النيل، وكنت فرحان أوي، ودفعت اشتراك الرحلة، وجهزت حاجاتي، ورُحت الرحلة، وحقيقي كنت فرحان إني في رحلة في محافظتي، وعرفت إن عندنا أماكن أثرية وقديمة في كفر الشيخ».

فرحة كبيرة انتابت الطلاب المشاركين في الرحلات المدرسية لتنشيط السياحة الداخلية بكفر الشيخ، ومن بينهم ندى أحمد محمود، طالبة بالصف السادس الابتدائي، التي شاركت في رحلة من مدرستها التابعة لإدارة الحامول التعليمية: «رُحت متحف كفر الشيخ وشُفت آثار بلدنا، كمان شاركت في ورشة فنية في المتحف ورسمت، ورُحت حديقة الحيوان، وشُفت أماكن أول مرة أشوفها».

محافظ كفر الشيخ: هناك قيمة تاريخية ودينية وأثرية تتميز بها المساجد والأماكن الأثرية بالمحافظة

تأتي هذه الرحلات في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بقطاع السياحة والآثار، واستغلال المقومات الأثرية والسياحية والتراثية، التي تمتلكها محافظة كفر الشيخ، وتشجيع السياحة الداخلية، بحسب ما أكده اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الإقليم: «هناك قيمة تاريخية ودينية وأثرية تتميز بها المساجد والأماكن الأثرية في محافظة كفر الشيخ ومنها المساجد والمنازل الأثرية في مدينة فوه، ومسجد العارف بالله سيدي.إبراهيم الدسوقي، ومتحف كفر الشيخ، ومصيف بلطيم، وبحيرة البرلس، وكورنيش النيل، وقناطر إدفينا بمطوبس، وكنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، وغيرها من الأماكن التي يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية بالمحافظة».

ووجّه المحافظ بتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الرحلات والفعاليات التي تنفذها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وذلك لرفع الوعي السياحي لدى الطلاب، والتعرف على معالم بلدهم، والارتقاء بها، خاصةً أن محافظة كفر الشيخ تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية والسياحية.

وكيل وزارة التربية والتعليم: الإقبال على الرحلات الداخلية كبير

يتم تسيير الرحلات المدرسية لتنشيط السياحة الداخلية بكفر الشيخ على مدار العام الدراسي، وفقاً لما ذكره الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: «الإقبال على الرحلات الداخلية كبير، ونهدف إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية، والتعريف بما تزخر به كفر الشيخ من إمكانيات سياحية وأثرية فريدة».