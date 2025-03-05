«وعيهم حق علينا».. طبيب يزرع «الصحة» في حقول كفر الشيخ

«وعيهم حق علينا» شعار رفعه طبيب شاب في محافظة كفر الشيخ، لتوعية المزارعين في الأراضى الزراعية أثناء حصاد المحاصيل، وتعريفهم بالأمراض المختلفة.

طبيب شاب يقدم خدمات التثقيف الصحي للمزارعين مجاناً

يحرص الطبيب الشاب أحمد محمد شعيشع، صاحب الـ26 عاماً، طبيب بالوحدة الصحية بقرية كفر العجمي بمركز بيلا، على تخصيص جزء من يومه للنزول إلى الأراضي الزراعية، ولقاء المزارعين، والإجابة عن استفساراتهم: «جاتني فكرة النزول إلى الأرض الزراعية لتوعية المزارعين بشكل مباشر، ولأن الفلاحين من أكثر الفئات عرضة للأمراض المهنية بسبب طبيعة عملهم القاسي في ظروف مناخية صعبة، واستخدامهم المباشر للمبيدات والآلات الزراعية كنت شايف إن التوعية المباشرة في مكان عملهم هتكون أكثر تأثيراً من مجرد محاضرات أو منشورات، وده لأني أؤمن إن الوقاية خير من العلاج، والمزارع هو أساس الأمن الغذائي في بلدنا، فكان لازم نبدأ بدعمه صحياً، عشان نرفع وعيه ونحميه من المخاطر اللي ممكن يتعرض لها يومياً من غير ما يحس».

تفاعل عدد كبير من المزارعين مع خدمة التثقيف الصحي، وتمت الإجابة عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم بحسب «شعيشع»: «ردود الفعل كانت جميلة وبصراحة كنت مبسوط جداً من تفاعلهم، وسألوني أسئلة كتير عن كيفية التصرف لو حصل تسمم أو ضربة شمس أو لدغة ثعبان، وغيره».

«شعيشع»: بعد توعية المزارعين حسّيت إن الرسالة وصلت

اتفق «شعيشع» مع بعض المزارعين على التردد على الوحدة الصحية لعمل الفحوصات الطبية اللازمة: «بعد الشرح، شفت ارتياح على وشوش الفلاحين، واتفقوا معايا إنهم هيبدأوا ييجوا الوحدة الصحية ويعملوا تحليل البلهارسيا ويطّمنوا على نفسهم، وبشكل عام حسّيت إن الرسالة وصلت، وإنهم متشجعين يغيروا عادات كانت بتعرضهم لمخاطر صحية من غير ما ياخدوا بالهم».

ليست المرة الأولى التي يقوم فيها «شعيشع» بتقديم خدمات التثقيف الصحي للمحيطين به: «من أول ما اتعيّنت في الوحدة الصحية وأنا باعمل تثقيف صحي للأهالي في البيوت وللطلبة في المدارس وبنفذ المبادرة الرئاسية لكبار السن من خلال الزيارات المنزلية للكشف على كبار السن ومتابعة الضغط والسكر وكل ده مجاناً».