دعاء للميت في الأشهر الحرم.. رحمة موصولة في الأيام المباركة

تُعد الأشهر الحرم فرصة عظيمة للإكثار من الطاعات، ومن بين أعظم القُربات التي يُستحب الإكثار منها في هذه الأشهر المباركة الدعاء للميت، لما في ذلك من برّ، ووفاء، ورحمة تصل إلى من انقطع عمله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث «صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

دعاء للميت في الأشهر الحرم

وتُبيّن دار الإفتاء المصرية أن الدعاء للميت في الأشهر الحرم يُرجى أن يكون أكثر قبولًا، لما لهذه الأشهر من حرمة ومكانة عند الله، ومن الأدعية المستحبة للميت في هذه الأوقات:

- اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعفُ عنه، وأكرم نُزُله، ووسّع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

- اللهم آنسه في وحدته، وآمنه في وحشته، وارزقه الجنة بغير حساب.

- اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

- اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان، واجعلهم من الراضين بقضائك.

- اللهم اجعل عمله في عليين، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين.

- اللهم أجره على فعل الخير والسوء والعفو والمغفرة.

- اللهم اجعل قبره مفتوحا له ليرى، وافرد قبره من فراش الجنة.

- اللهم اجعل قبره جنينة من جنات الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

- اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

- اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

أفضل الأعمال للميت

كما يُستحب الإكثار من قراءة القرآن وهبة ثوابه للميت، والصدقة عنه، خاصة في هذه الأشهر المباركة التي تتضاعف فيها الأجور، أن برّ الميت لا ينقطع بالدعاء، بل هو سبب لرفع درجته، ومواساة لأهله، ووسيلة لتجديد العلاقة الروحية بين الأحياء والراحلين في مواسم الطاعة.