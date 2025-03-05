5 أطعمة للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن.. روتينك اليومي

النظام الغذائي والصحي واحد من الأمور الضرورية للغاية في الروتين اليومي، يرغب الجميع في الوصول إليه، لهذا هناك بعض العناصر التي وجب توافرها في وجباتك اليومية من أجل الوصول في الأخير إلى نظام غذائي متوازن ويمكن معرفتها وفقًا لـ«verywellfit».

نظام غذائي صحي ومتوازن

يختلف النظام الغذائي الصحي والمتوازن من شخص لآخر، إذ تختلف الاحتياجات الغذائية باختلاف الجنس والطول والوزن ومستوى النشاط، وعوامل أخرى كثيرة، لهذا فعند التفكير فيما هو «صحي» و«متوازن» في آن واحد بالنسبة لك، فإنك ستجد في الأخير العديد من الاعتبارات التي يمكنك في الأخير الاختيار على أساسها منها:

تفضيلات الذوق

الاحتياجات الغذائية

القدرة على الطهي

الميزانية

ما يجب أن تأكله للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن

يتضمن النظام الغذائي الصحي عمومًا مزيجًا من العناصر التالية:

الخضراوات: احرص على ملء نصف طبقك تقريبًا بالخضراوات، وتأكد من وجود أنواع مختلفة من الخضروات سواء ورقية أو غيرها.

احرص على ملء نصف طبقك تقريبًا بالخضراوات، وتأكد من وجود أنواع مختلفة من الخضروات سواء ورقية أو غيرها. الفواكه: تناول الفاكهة الطازجة كلما أمكن، وجرّب ألوانًا متنوعة، مثل التوت والعنب والتفاح والجريب فروت.

تناول الفاكهة الطازجة كلما أمكن، وجرّب ألوانًا متنوعة، مثل التوت والعنب والتفاح والجريب فروت. الحبوب الكاملة: كن على علم أن تناول الحبوب الكاملة يُوفر لك الكثير من الألياف والعناصر الغذائية مثل الأرز البني، والشوفان، وخبز الحبوب الكاملة 100%.

كن على علم أن تناول الحبوب الكاملة يُوفر لك الكثير من الألياف والعناصر الغذائية مثل الأرز البني، والشوفان، وخبز الحبوب الكاملة 100%. البروتين الخالي من الدهون: يحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفض نسبيًا في الدهون، وتشمل البروتينات الخالية من الدهون الدجاج المشوي والديك الرومي المفروم والأسماك البيضاء.

يحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفض نسبيًا في الدهون، وتشمل البروتينات الخالية من الدهون الدجاج المشوي والديك الرومي المفروم والأسماك البيضاء. الدهون الصحية: تُوفر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، بالإضافة إلى المكسرات، مثل الجوز، أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية، ويُعدّ الأفوكادو مصدرًا رائعًا للدهون غير المشبعة المفيدة

ومن جانبها علقت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن» إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحي باعتباره من أفضل الطرق للتلخص من دهون الجسم، خاصة تلك الموجودة في الكرش، مشيرة إلى النظام الغذائي لابد أن يكون يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المختلفة لتحقيق أكبر فائدة منه.