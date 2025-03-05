الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتلاء فتاة لسيارة أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتلاء فتاة لسيارة أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتلاء فتاة لسيارة أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام إحدى الفتيات باعتلاء سيارة أثناء مرورها أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية.

وبعد الفحص والتحريات، تبين أن الفتاة تحمل جنسية إحدى الدول، وترجلت من سيارة ثم اعتلت أخرى تصادف مرورها بالموقع، ما دفع قائدها للتوقف حفاظًا على سلامتها، وتم في حينه تسيير الحركة المرورية دون تسجيل أي حوادث

كما تبين أن الفتاة تعاني من حالة نفسية غير مستقرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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