زوجة الشهيد رفيق عزت: رفع الوعي الوطني أحد أهم أدوات التصدي للشائعات

كتبت: أية محسن

أكدت النائبة إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأرملة الشهيد رفيق عزت، أن رفع الوعي الوطني يمثل أحد أهم أدوات التصدي للشائعات والمعلومات المضللة التي تنتشر بسرعة فائقة في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأضافت خلال حوارها في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، على شاشة سي بي سي: «نحن في التنسيقية نتبنى مبادرة (ابني وعيك) بقيادة النائب أكمل نجاتي، ونعمل حاليًا على تنفيذ جولات توعوية داخل الجامعات المصرية لتعزيز فهم الشباب للأمن القومي وتاريخ الدولة المصرية حتى لا ننسى ما مررنا به».

وشددت الألفي على خطورة المعلومات غير الموثقة، قائلة: "يجب التحقق من أي معلومة بمليون في المئة قبل تداولها، لأن أي جملة قد تُحمّل معانٍ كثيرة وتُفسّر بطرق مغلوطة. ضربت مثالًا أمام الطلاب: أنا نائبة وزوجة شهيد، ولو قلت فقط (الأيام القادمة سوداء على مصر)، سيبدأ كل شخص في تفسيرها حسب خياله، رغم أنني قد أكون أقصد جماعات تهدد أمن البلاد".

وتطرقت النائبة إلى تجربتها الشخصية، قائلة: «كنت مقيمة في العريش، وزوجي الشهيد ربّى أبنائي من زواج سابق. بعد استشهاده، تعرض ابني لمحاولة اغتيال، وتم تفجير بيتنا بالكامل. ومع ذلك، حين سألني البعض: ماذا قدمت لك الدولة؟ قلت لهم: قدمت لي الأمان، لم أُهجّر، ولم أُصب باليأس، وهذا هو الوعي الحقيقي».

حذّرت الألفي من التزييف الذي قد يصل إليه الذكاء الاصطناعي، مضيفة: «نشاهد اليوم رؤساء دول يتحدثون بلهجة مصرية في فيديوهات مفبركة! الخطر حقيقي، وعلينا أن نحصّن أبناءنا بالوعي».

واختتمت رسالتها بالقول: «القضية الفلسطينية في وجداننا، لكن أمن مصر القومي خط أحمر، ونحن نثق في قيادتنا السياسية التي تبني رفح لأبناء مصر وليس لغيرهم، وعلينا جميعًا أن نكون درعًا لوطننا ضد الأكاذيب والمؤامرات».