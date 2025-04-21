«الستات مايعرفوش يكدبوا» يرصد أجواء شم النسيم المبهجة من القناطر الخيرية

كتبت: آية محسن



رصد مراسل قناة CBC محمد الجباس، اليوم الاثنين، أجواء الاحتفال بيوم شم النسيم من داخل حدائق القناطر الخيرية، حيث توافدت الأسر المصرية منذ الصباح الباكر للاستمتاع بأجواء الربيع ومظاهر البهجة التي تميز هذا اليوم.

إقبال كثيف على الحدائق

وقال «الجباس» خلال رسالة على الهواء مباشرة عبر برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا»، إن الحدائق والمتنزهات فتحت أبوابها في تمام الساعة الـ9 صباحًا، وشهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، مؤكدًا أن الاحتفال بشم النسيم أو «عيد الربيع» هو تقليد مصري أصيل يعود إلى آلاف السنين، ويتجدد سنويًا بالخروج إلى الحدائق وتجمع العائلات.

وأوضح «الجباس»، خلال تقريره من داخل إحدى حدائق القناطر الخيرية، أن الأجواء جاءت مليئة بالبهجة والسرور، حيث تخللتها فقرات غنائية، وألعاب للأطفال، وتجمعات عائلية وسط الطبيعة، ما أضفى حالة من السعادة العامة على الزائرين.

انتشار أمني واسع في محيط الحدائق

وأشار إلى أن هناك استعدادات مكثفة لتأمين الاحتفالات، من خلال انتشار سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة داخل الحدائق، تحسبًا لأي حالات طارئة، إلى جانب انتشار أمني واسع في محيط الحدائق وفي مختلف مناطق المحافظة، لتأمين احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وأضاف أن الأسر المتواجدة في الحديقة حرصت على إحضار مختلف أطعمة ومشروبات شم النسيم التقليدية، وعلى رأسها الفسيخ، والرنجة، والبصل، والخس، إلى جانب الأجواء العائلية المبهجة التي غلبت على المكان، مع تفاعل كبير من الأطفال والشباب الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا اليوم.

واختتم المراسل حديثه متمنيًا أن تظل أجواء الفرحة حاضرة في كل بيت مصري، وأن يكون كل يوم في حياة المصريين عيدًا مليئًا بالخير والسعادة.